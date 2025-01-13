Российские войска перерезали трассу Димитров — Константиновка

Трасса, ведущая из Димитрова (украинское название - Мирноград) в Константиновку перерезана. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, логистика ВСУ в этом районе серьезно нарушена.

"Трасса из Димитрова в Константиновку перерезана в районе Малиновки", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что оперативная ситуация на этом участке фронта ощутимо бьет по логистике группировки ВСУ в Димитрове и окрестностях. Кроме того, в обозримом будущем это негативно скажется на ситуации в Красноармейске (украинское название - Покровск).