Финские пограничники начинают второй этап учений по охране границы с Россией

Пограничная охрана Финляндии начинает второй этап учений по обеспечению безопасности вблизи закрытой границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что учения пройдут в районах Иматры, Нуйямаа, Ваалимаа и Виролахти, где располагаются крупнейшие по пассажиропотоку пункты пересечения границы с Россией. Основная задача учений — повысить готовность ведомств к управлению пограничной безопасностью. В тренировках поучаствуют сотрудники полиции, таможни, спасательной службы и силы обороны.

В учениях будет задействовано порядка 300 человек, говорится в публикации. Предыдущий этап учений прошел с 8 по 9 января.

До этого министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что власти будут укреплять способность страны противостоять широкомасштабному воздействию, военному давлению и потенциальным крупномасштабным войнам, которые могут затянуться на годы. По его словам, готовить оборону финны будут совместно с союзниками по НАТО.