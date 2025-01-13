Российский военкор заявил о прорыве ВС России в Сумскую область Украины

Подразделения ВС России прорвались в Сумскую область Украины вблизи Журавки. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок, поздравив с этим прорывом российских бойцов в Telegram-канале.

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Военкор уточнил, что продвижение, в случае успеха, позволит окружить группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), ведущую боевые действия в Курской области.

«Пошли по тылам Курской группировки ВСУ? Если продвижение отсюда в направлении Юнаковки продолжится, это может создать угрозу окружения Курской группировки ВСУ. С почином!», — написал Котенок.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли более 51 тысячи военных на курском направлении. Они также лишились 297 танков, 228 боевых машин пехоты, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США.