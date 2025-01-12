В результате удара в направлении города Сумы на Украине уничтожены 12 военных ВСУ, среди которых два высших офицера, около десяти человек получили ранения, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Лебедева, в направлении города Сумы на Украине был нанесен удар, в результате которого, по предварительным данным, уничтожены 12 военных Вооруженных сил Украины. Среди погибших числятся как минимум два высших офицера, передает РИА «Новости».

Лебедев подчеркнул, что информация была получена от его коллег и пока носит предварительный характер.

В ЛНР убили наемника из Латвии

До этого Лебедев сообщил, что российские войска уничтожили цеха ВСУ по производству дронов в Полтавской области. Ранее отмечалось, что в результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода.