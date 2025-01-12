В ЛНР убили наемника из Латвии

Министерство обороны Латвии рассказало о гибели 41-летнего Эдгара Платонова, который воевал в Иностранном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию привел военный эксперт Чингиз Дамбиев в своем Telegram-канале.

В официальном некрологе уточняется, что боец отправился на Украину добровольцем и не служил в латышских вооруженных силах. Между тем, министерство напомнило, что латышским военнослужащим не разрешается участвовать в вооруженных конфликтах на территории других стран.

Ранее, 9 января, стало известно, что в Запорожской области ликвидирован наемник из Великобритании.