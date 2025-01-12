Стало известно о мощном ударе по объекту ВСУ в Краматорске

По объектам украинской армии в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР нанесен мощный удар. Об этом сообщает Telelgram-канал военкоров "Русской весны".

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На опубликованных каналом снимках виден огромный столб дыма.

Как уточнил военкор Юрий Котенок, взрыв прогремел в промзоне Краматорска.

Какой именно объект ВСУ был поражен - пока неизвестно. Украинские паблики подтвердили факт прилета, однако никаких подробностей не приводят. Также нет информации от украинских властей города.

По некоторый информации, удар был нанесен в районе ДОК "Промлес", который находится рядом с железнодорожными путями.

В городах Краматорск, Дружковка и Константиновка в Донецкой народной республике обустроен крупный укрепрайон ВСУ.