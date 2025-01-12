Су-35С обнаружил объекты украинской ПВО в Курской области

Экипажи истребителей Су-35С выполнили прикрытие самолетов и вертолетов при нанесении авиаударов по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Как сообщили в Минобороны России, также Су-35С обнаружил объекты ПВО противника.

Кроме того, военное ведомство показало кадры работы экипажей многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России в приграничных районах Курской области.