Потери армии Украины за время боевых действий на Курском направлении превысили 51 тыс. военных, сообщает Министерство обороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 51 200 военнослужащих», — сообщило ведомство.

ВСУ также потеряли на этом участке фронта 297 танков.

Владимир Зеленский в интервью итальянскому каналу RAI News 24 отмечал, что направил в Курскую область группировку из порядка 60 тыс. военных ВСУ.

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Он считает вторжение украинских войск в регион одной из «самых больших побед» Киева в ходе конфликта.