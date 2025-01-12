Российские военные освободили Янтарное и Калиново

Российские военные освободили населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и техники ВСУ в 139 районах.

Противник, уточнили в министерстве, впервые утратил боевую бронированную машину Cobra II турецкого производства.

Российские военные освободили населенный пункт Даченское в ДНР

Потери украинских войск за сутки составили до 1 390 человек. Кроме того, на ряде направлений были уничтожены склады боеприпасов ВСУ.