Российские военные освободили Янтарное и Калиново
Российские военные освободили населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что ВС РФ за сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов, скопления живой силы и техники ВСУ в 139 районах.
Противник, уточнили в министерстве, впервые утратил боевую бронированную машину Cobra II турецкого производства.
Российские военные освободили населенный пункт Даченское в ДНР
Потери украинских войск за сутки составили до 1 390 человек. Кроме того, на ряде направлений были уничтожены склады боеприпасов ВСУ.