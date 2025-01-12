Восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приблизились к тайваньской территории. Об этом заявили Вооруженные силы Тайваня на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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Маневры кораблей и самолетов Китая вокруг Тайваня зафиксировали до 6:00 по местному времени (1:00 мск), говорится в сообщении. При этом семь самолетов вошли в юго-западную и северную зону действия средств противовоздушной обороны Тайваня.

"Отреагировали соответствующим образом", — добавили в оборонном ведомстве. 24 ноября заместитель министра иностранных дел России.

Андрей Руденко сообщил, что Соединенные Штаты Америки используют Тайвань, чтобы создать в Азии кризисную ситуацию. Он обратил внимание, что вопрос островного государства находится в исключительной компетенции Китая. 1 декабря МИД КНР заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню подрывает китайско-американские отношения, подвергая опасности стабильность в Тайваньском проливе. В ведомстве отметили, что подобные решения серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, суверенитет и интересы безопасности страны.