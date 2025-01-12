Минобороны сообщило об уничтожении танка Т-72М1 ВСУ в районе Воздвиженки

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Центр" уничтожили модернизированный танк Т-72М1 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Воздвиженка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры ликвидации машины.

"В ходе боевой работы расчеты FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили танк Т-72М1 ВСУ в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что при поддержке наступательных действий штурмовых подразделений группировки расчеты ударных беспилотников соединения специального назначения ежедневно уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ срывая ротации на линии боевого соприкосновения.