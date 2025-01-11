Партизанское движение в Одесской области может открыть путь войскам России в регион, считает бывший сотрудник Службы стратегической разведки, полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод. Он объяснил причины своего беспокойства в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

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«Мы знаем, что в Одессе действует очень сильное партизанское движение. (...) Если в Одесской области произойдет восстание, это открыло бы русским путь в южную часть региона», — высказался он.

Как утверждает эксперт, РФ не собирается разрушать Одессу, а местные партизаны могли бы поддержать наступление российских военных и внести вклад в избавление города от украинских властей.

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Ранее полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон допустил, что российская армия при желании могла бы дойти до Одессы и взять город под контроль. Он также выразил мнение, что российские войска смогли бы дойти до Днепра и пересечь его.