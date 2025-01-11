Президент Украины Владимир Зеленский заявил о пленении якобы «военных из Северной Кореи» в Курской области, опубликовав в Telegram-канале фотографии одного из военнопленных и снимки его военного билета. При этом на кадрах видно, что документ выдан гражданину России, уроженцу Тувы Аранчину Антонину Аясовичу.

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«Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, хотя и с ранениями, но выжившие, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», — написал при этом Зеленский.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что фейковые новости о якобы присутствии тысяч солдат КНДР на Украине распространяются, чтобы помешать мирным переговорам. Политик отметил, что это один из способов для украинского президента Владимира Зеленского продолжать требовать денежные средства и оружие.

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В начале декабря британское издание «Би-би-си», ссылаясь на украинских военнослужащих, сообщило, что ВСУ не смогли найти следов пребывания военных из КНДР в Курской области.