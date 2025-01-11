Якутский штурмовик отреагировал на награду Путина

Якутский штурмовик Андрей Григорьев, который в рукопашной схватке одолел военного ВСУ, был удостоен звания Героя России. По словам самого Григорьева, он не ожидал такого быстрого решения о награде.

«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — поделился своими чувствами Григорьев в беседе с RT.

Он узнал о присуждении звания после того, как его брат предложил ему включить телевизор и посмотреть новости.

В начале января в интернете появился видеоролик, снятый камерой украинского солдата, на котором зафиксирован рукопашный бой между украинским и российским военнослужащим, в котором победу одержал последний. Позднее стало известно, что победителем является российский боец Андрей Григорьев из Якутии. 11 января президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России Григорьеву.