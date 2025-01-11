Генерал США назвал срок для создания защиты от «Орешника»

Западу понадобится не менее 15 лет, чтобы создать систему ПВО, способную перехватить новейшую российскую ракету «Орешник». Так считает экс-советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер, сообщает «Аиф».

Генерал считает, что российская гиперзвуковая ракета «Орешник» изменила расклад сил в украинском конфликте.

«Наши вероятностные модели защиты от ракетных атак показывают, что американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия «Орешнику», — сказал генерал.

По его оценке американские системы «вряд ли достигнут необходимой надежности в течение следующих 15 лет».

Путин назвал следующие цели для «Орешника»

Россия впервые применила комплекс «Орешник» в ноябре прошлого года.

Ранее в Госдуме предложили наносить удары ракетами «Кинжал» и «Орешник» по украинским мошенническим кол-центрам.