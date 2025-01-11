Получивший мировую известность штурмовик из Якутии стал Героем России

Президент РФ Владимир Путин удостоил звания Героя России ефрейтора Андрея Григорьева из Якутии с позывным Тута, который получил мировую известность после рукопашного боя с украинским бойцом. Глава государства подчеркнул проявленные военнослужащим мужество и героизм.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу, — говорится в указе президента России.

Ранее штурмовика наградил глава Республики Саха Айсен Николаев. Он вручил Григорьеву якутский нож с гравировкой: свой нож россиянин оставил в части у боевых товарищей. Николаев отметил, что боец отличается скромностью и не считает себя героем.

Названы подробности плана ВСУ в Курской области

В начале января в Сети появились кадры рукопашного боя солдата Андрея Григорьева с бойцом ВСУ. Видео было снято на камере, установленной на шлеме противника. В конце ролика украинец просит дать ему спокойно умереть, и россиянин уходит из кадра. Сам Тута рассказал, что не смог досмотреть видеозапись со смертельным боем. По его словам, он плохо помнит детали схватки и не хочет мысленно возвращаться в те события. При этом он признался, что понимал, каким может быть исход боя. По его словам, то, что один из них должен умереть, знали оба бойца.