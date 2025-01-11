На Украине назначили награду за удерживавшего опорник Алиева

Российский военный Закарья Алиев, который три недели в одиночку удерживал опорник ВСУ, рассказал, что на Украине за него объявили награду в 50 млн рублей. Об этом сообщает RT.

Сейчас боец восстанавливается в госпитале. У него проблемы со связками колена, нога периодически перестаёт сгибаться.

Однако Алиев не унывает и думает о возвращении в зону СВО. Его должны выписать через одну-две недели.

«У меня до окончания контракта осталось четыре-пять месяцев. Первым делом после выписки поеду в свою военную часть решать все вопросы», — рассказал военный.

Он добавил, что заключил договор с киностудией, которая хочет экранизировать его историю. Сейчас военное руководство решает вопрос о возможном награждении Алиева.

В ноябре стало известно, что Алиев три недели в одиночку оборонял опорник. Он стрелял из разных точек, чтобы враги подумали, что российских военных в опорнике много.