Вооруженные силы Украины будут пытаться сохранить свое присутствие в Курской области вплоть до церемонии вступления в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа. Согласно данным Washington Post, это стратегически важно для укрепления переговорных позиций Киева. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

«У Украины есть явный стимул удерживать Курск как можно дольше, поэтому имеет смысл проводить небольшие операции по улучшению своих позиций, чтобы удерживать его дольше... и попытаться продемонстрировать [Трампу], что у них все еще есть возможности для наступления», — отметил военный аналитик из Центра военно-морского анализа в Вирджинии Майкл Кофман в статье WP.

Отмечается, что предстоящий визит Трампа после инаугурации может способствовать увеличению давления на обе стороны с целью стимулирования их к началу переговоров. Украинский солдат 8-го полка сил специальных операций Украины, дислоцированный в данном регионе подчеркнул, что политический аспект текущих событий не может оставаться без внимания.

«Мы осведомлены о скорой инаугурации Трампа, и это нельзя игнорировать», — отметил он.

Названа главная причина больших потерь ВСУ

5 января украинские войска предприняли попытку контрнаступления в Курской области России. Сражения развернулись в районе Большого Солдатского и хутора Бердин. Политолог Сергей Макров высказал мнение, что этот шаг ВСУ может быть обусловлен стратегическими или политическими целями.