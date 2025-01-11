Telegram-канал SHOT сообщает, что подразделения Вооруженных сил России полностью освободили село Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области. По данным канала, российские военные в ходе операции уничтожили более 100 бойцов ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, российские военнослужащие не только освободили, но и зачистили от ВСУ населенный пункт, расположенный в 20 км от Суджи. Как пишет канал, за последние два дня противник дважды попытался предпринять контратаки и совершить ротацию личного состава и техники НАТО, но потерпел крах.

По информации канала, бойцы группировки войск «Север» и 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты отбили все атаки ВСУ. Как отмечает SHOT, украинские войска в ходе боев потеряли более 100 военнослужащих, а также семь единиц западной техники — пять боевых бронированных машин, бронетранспортеры, одна БМП Bradley и один «Козак».

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль село Шевченко на территории Донецкой Народной Республики. В ведомстве отметили, что в данном районе работают бойцы Центральной группировки войск. Военнослужащие, по данным МО, также нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад противника в районах трех населенных пунктов.