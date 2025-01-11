В Калифорнии злоумышленники угнали с армейского склада три Humvee

В Калифорнии неизвестные злоумышленники угнали три военных автомобиля Humvee с армейского склада. Об этом пишет телеканал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Тастин вечером 8 января.

Источник отметил, что воры взломали замок и проникли на склад, где загрузили на три машины восемь пулеметных установок для автомобиля, медицинское оборудование, 40 пар биноклей и 18 штыков.

Затем злоумышленники скрылись на Humvee. Один из автомобилей был бронированным, пояснил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года офицер Национальной гвардии угнал бронетранспортер M113 из Форт-Пикета в Вирджинии.

Полиция преследовала его свыше 100 км, и, в конечном итоге, вынудила остановиться. Во время задержания было установлено, что лейтенант находился под воздействием запрещенных веществ.