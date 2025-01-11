Названа страна НАТО, которая может стать мишенью в ядерной войне

США модернизировали 50 ядерных бомб, хранящихся на авиабазе Инджирлик. Из-за этого Турция стала мишенью в потенциальной атомной войне. Об этом сообщает турецкая газета Aydnlk.

Издание опубликовало материал под заголовком «Ядерная угроза возрастает! США делают Турцию мишенью».

В нем говорится, что во вторник Национальное агентство ядерной безопасности (NNSA) объявило о завершении работ над ядерной боеголовкой B61-12. Работы, начавшиеся в 2008 году, были направлены на продление срока службы B61 и ее модернизацию. В частичности, «поражающее действие было улучшено за счет крепления к бомбам современного хвостового комплекта».

Общая стоимость программы составила примерно 9 миллиардов долларов.

В Европе находится 180 модернизированные бомб B61, из них 50 — на авиабазе Инджирлик в Турции.

Aydnlk отмечает, что в связи с конфликтом на Украине ядерная напряженность между Россией и Западом возрастает.

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Издание напоминает, что в 2020 году генерал Тод Уолтерс, главнокомандующий вооруженными силами США/НАТО в Европе (SACEUR) сделал в Сенате США следующее заявление: «Я выступаю за то, чтобы первым применить ядерное оружие в качестве гибкого ответа».

«Сделанные заявления и усиление бомб делают Турцию мишенью ядерной войны», — пишет Aydnlk.

Отмечается, что в 2026 году Вашингтон намерен начать производство еще более мощной B61-12.

Известно, что боевая часть В61-12 имеет варианты с 0,3, 1,5, 10 и 50 килотонн. Последняя более чем в 3 раза мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму (15 килотонн).