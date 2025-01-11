Ночью был нанесен удар в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге на Украине, где ранее жил Владимир Зеленский. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

"Кривой Рог - два прилета, но пока без конкретики", - написал он в Telegram-канале, пояснив, что город очень длинный и сразу сложно сказать, куда точно прилетело.

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Ориентировочно, добавил Лебедев, в направлении микрорайона "95-й квартал", в котором когда-то жил Зеленский.

Напомним, ВС РФ наносят удары по местам расположения личного состава ВСУ, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом не раз подчеркивалось, что российская армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.