На Украине пообещали награду в размере 50 миллионов рублей за голову российского военного Закарьи Алиева из Дагестана, который три недели удерживал опорник Вооруженных сил Украины (ВСУ) без еды и воды. Об этом RT сообщил сам Алиев.

Он отметил, что через одну-две недели выпишется из больницы, где сейчас восстанавливается.

«Есть проблема с ногой, с коленом. Временами оно отказывает, и нога не сгибается. Врачи говорят — что-то со связками», — подчеркнул Алиев.

За поимку солдат ВСУ в касках СС в Курской области объявлена награда

Боец заключил договор с киностудией, которая хочет экранизировать его историю. Также военный думает о возвращении в зону спецоперации (СВО).

Ранее сообщалось, что разведчик-сапер Вооруженных сил (ВС) России Закарья Алиев в течение трех недель в одиночку отбивался от атак украинских войск. Эвакуационной группе не удавалось помочь ему, поскольку все подступы обстреливались украинскими войсками.