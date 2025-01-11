Запуск ядерного реактора произошел на российском крейсере "Адмирал Нахимов"

СМИ сообщили о пуске ядерного реактора на тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов".

Как рассказал знакомый с ситуацией источник в оборонно-промышленном комплексе, физический пуск ядерного реактора осуществили на российском крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 11442М. Об этом пишет агентство ТАСС.

– В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море. Завершена также операция по размагничиванию корабля, – передает СМИ слова собеседника.

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Источник добавил, что физический пуск реактора не означает, что ремонт и модернизация крейсера завершились. По его словам, это "свидетельствует о том, что ядерная энергетическая установка готова к функционированию с максимальной мощностью".