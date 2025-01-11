Байден пообещал Украине сотню тысяч снарядов и тысячу ракет

Минобороны США находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые укрепят позиции Украины, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

Президент США Джо Байден пообещал до конца срока продолжать «неустанно работать» над помощью Киеву.

Зеленский представил Байдену стратегические планы дальнейших боевых действий

До этого Байден созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Последний рассказал президенту США о стратегических планах дальнейших боевых действий на Украине

Ранее Зеленский заявил, что Киев хотел бы завершить конфликт в 2025 году. Он подчеркнул, что до начала переговоров необходимо получить гарантии безопасности от США и Европы.