В Пентагоне опровергли заявление хуситов об атаке на авианосец ВМС США

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов опровергла заявление мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" о нанесении удара по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman в Красном море.

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"Опять, что касается хуситов, я действительно шокирована их дезинформацией об ударе по нашим кораблям в регионе. Атак на наши корабли не было", - сказала она.

Ранее представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары ракетами и беспилотниками по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman и сопровождавшим его кораблям. По его словам, цель операции была успешно достигнута.