В Пентагоне высказались о расширении перечня вооружений для Украины

США не принимали решения о расширении перечня вооружений для отправки на Украину, Киев получает ту же помощь, что и раньше. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

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Журналисты поинтересовались о возможном расширении номенклатуры вооружений, поставляемых Киеву. «Нет, никаких новых средств не было», — высказалась Сингх.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что никакие отдельно взятые системы вооружений не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ситуацию на поле боя.