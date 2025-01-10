Президент США Джо Байден не успел израсходовать около $4 млрд на нужды Украины. Эти деньги поступят в распоряжение команды следующего президента — Дональда Трампа.

Об этом сообщили в Пентагоне, пишет РИА Новости.

«Не беспокойтесь, сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше $4 млрд», — сказала журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Американское Министерство обороны признало, что украинский конфликт позволил Соединённым Штатам инвестировать $70 млрд в собственный военно-промышленный комплекс.

Госсекретарь Энтони Блинкен пообещал, что США будут отправлять Украине военную помощь до последнего дня администрации покидающего пост Джо Байдена.