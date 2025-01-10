Армия Израиля нанесла удары по Йемену в ответ на атаки хуситов

Израильские военные нанесли удары по ряду целей в Йемене в ответ на атаки со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом заявила армейская пресс-служба.

По ее данным, удары ВМС и ВВС Израиля наносились по объектам, расположенным на западном побережье Йемена и в глубине территории этой страны.

"Террористический режим хуситов неоднократно атаковал Государство Израиль, его граждан и гражданскую инфраструктуру в Израиле, в том числе при помощи БПЛА и ракет класса "поверхность - поверхность". Государство Израиль имеет право и обязанность защищать себя", - говорится в тексте.

В число поражаемых целей вошли "объекты военной инфраструктуры [на территории] электростанции Хизаз, которая служит центральным источником энергии для террористического режима хуситов и его военных действий", отмечается в сообщении.

"Кроме того, Армия обороны Израиля атаковала военную инфраструктуру в портах Ходейда и Рас-Иса на западном побережье. Пораженные цели служат примером эксплуатации хуситами гражданской инфраструктуры для своей террористической деятельности", - заявили израильские военные.

По версии израильской стороны, движение "Ансар Аллах" "занимает центральное место в иранской оси террора и его атаки на международные торговые суда и пути продолжают дестабилизировать регион и весь мир".