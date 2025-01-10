Представитель КСИР заявил о рухнувшей обороне Израиля после ударов Ирана

Ракетные удары Ирана по Израилю в 2024 году показали, что у еврейского государства отсутствует "оборонительный щит", о котором рассказывают израильские СМИ. Такое мнение выразил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал-майор Али Мохаммад Наэини.

"В ходе операций "Правдивое обещание - 1" и "Правдивое обещание - 2" (так в Иране называют ракетные удары по Израилю - прим. ТАСС) стало понятно, что у врага нет никакого оборонительного щита, его [оборона] рухнула. История о непобедимости [Израиля] - ложь", - приводит слова Наэини телеканал SNN. "Враг не в состоянии обнаружить и перехватить ракету [йеменского движения мятежников-хуситов] "Ансар Аллах". Но в средствах массовой информации он утверждает обратное", - добавил он.

По словам представителя, в западных и израильских СМИ создается "ложное представление об Исламской Республике Иран, ее называют слабой".

"В реальности западные элиты и аналитические центры признают, что Иран - ключевой игрок в регионе, независимая страна и могущественная держава", - отметил Наэини.

В 2024 году Иран и Израиль впервые за 45 лет противостояния нанесли прямые военные удары по территории друг друга, накалив и так нестабильную обстановку на Ближнем Востоке до предела. 1 апреля 2024 года Израиль ударил по иранскому консульству в Дамаске, в результате погибли высокопоставленные генералы КСИР. В ночь на 14 апреля Тегеран провел операцию "Правдивое обещание - 1", атаковав еврейское государство ракетами и беспилотниками.

31 июля 2024 года, на следующий день после инаугурации нового иранского президента Масуда Пезешкиана, в Тегеране точечным ракетным ударом был убит глава политического бюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. 27 сентября в результате израильской бомбардировки в Бейруте погибли генеральный секретарь ливанской шиитской организации "Хезболлах" Хасан Насрулла и заместитель командующего иранского КСИР генерал-майор Аббас Нилфорушан. В ответ Иран 1 октября нанес удар по Израилю ракетами, в том числе гиперзвуковыми. Операция получила название "Правдивое обещание - 2".

26 октября 2024 года израильская армия нанесла ответный удар по объектам противовоздушной обороны Ирана в провинциях Илам, Тегеран и Хузестан. В результате атаки Израиля погибли четыре иранских военнослужащих. Иран пригрозил новыми ударами по еврейскому государству и пообещал провести операцию "Правдивое обещание - 3".