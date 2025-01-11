Хуситы еще раз атаковали авианосец США

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли очередной удар по американскому авианосцу USS Harry Truman, находившемуся в акватории Красного моря. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

© U.S. Navy

"Йеменские ракетные войска и силы беспилотных систем в течение 24 часов провели совместную военную операцию, атаковав в северной части Красного моря американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей с использованием крылатых ракет и беспилотников", - сказал Сариа, заявление которого транслировал принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

США ударили по подземным объектам хуситов в Амране

Как утверждает представитель движения, после атаки хуситов авианосец был вынужден передислоцироваться в "крайнюю северную часть Красного моря".