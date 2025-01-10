Хуситы ударили по авианосцу США

Йеменские хуситы сообщили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry S. Truman в Красном море с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом объявил представитель вооруженных сил, составленных повстанцами, Яхья Сариа, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah.

Хуситы ударили по авианосцу США
© globallookpress.com
«В течение последних 48 часов наши вооруженные силы провели несколько военных операций, самой значимой из которых стала атака на авианосец USS Harry S. Truman и несколько военных кораблей, сопровождающих его, в северной части Красного моря с применением нескольких крылатых ракет и дронов», — сказал он.

10 января США нанесли удары по подземным объектам хуситов, принадлежащих йеменскому движению «Ансар Аллах», расположенных в провинции Амран на северо-западе Йемена.

5 января стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по тепловой электростанции «Орот Рабин» на северо-западе Израиля. Об этом заявил представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сариа. По его словам, электростанция, которая является крупнейшей в Израиле, была атакована гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» и операция достигла своей цели.

Военные новости
Яхья Сариа
Йемен
Израиль
Соединенные Штаты