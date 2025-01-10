Хуситы ударили по авианосцу США

Йеменские хуситы сообщили о нанесении удара по американскому авианосцу USS Harry S. Truman в Красном море с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом объявил представитель вооруженных сил, составленных повстанцами, Яхья Сариа, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah.

«В течение последних 48 часов наши вооруженные силы провели несколько военных операций, самой значимой из которых стала атака на авианосец USS Harry S. Truman и несколько военных кораблей, сопровождающих его, в северной части Красного моря с применением нескольких крылатых ракет и дронов», — сказал он.

10 января США нанесли удары по подземным объектам хуситов, принадлежащих йеменскому движению «Ансар Аллах», расположенных в провинции Амран на северо-западе Йемена.

5 января стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по тепловой электростанции «Орот Рабин» на северо-западе Израиля. Об этом заявил представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сариа. По его словам, электростанция, которая является крупнейшей в Израиле, была атакована гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» и операция достигла своей цели.