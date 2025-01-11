Марочко сообщил, что почти 30 десантников ВСУ попали в плен в Волчанске

Солдаты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ попытались контратаковать российские подразделения в Волчанске Харьковской области, в результате неудачной контратаки почти 30 украинских десантников попали в плен.

© Евгений Биятов / РИА Новости

«По информации моего источника, наши штурмующие подразделения полностью разгромили противника. Более того, 29 человек 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооружённых формирований Украины попали в плен», — сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передаёт ТАСС.

ВСУ переделывают сельхоздроны в боевые для ударов под Волчанском – Марочко

Ранее сообщалось, что ВС России зашли на окраины Ясенового на западе ДНР.

Кроме того, российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в курском приграничье.