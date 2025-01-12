В Запорожской области заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом заявил назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, за сутки в регионе произошло около 330 взрывов. При этом Федоров не стал уточнять, какие объекты получили повреждения, а также не раскрыл другие подробности произошедшего.

8 января Федоров также сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной ВСУ территории Запорожской области. По его информации, за сутки было нанесено 426 ударов.

10 января в подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога в регионе не объявлялась.

Позже украинский телеканал «Мы — Украина» сообщил, что в подконтрольной Украине части Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. О каких именно объектах шла речь, не уточнялось.