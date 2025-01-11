Власти Анапы раскрыли последствия атаки беспилотников на город

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Анапу в Краснодарском крае никто не пострадал, разрушений нет.

Об этом сообщила мэрия города-курорта в Telegram-канале.

«Сегодня после полуночи в результате беспилотной атаки в городе-курорте сработала городская система оповещения, жители получили предупреждающие об опасности смс-сообщения. Были слышны взрывы в результате работы средств ПВО», — сообщила администрация.

Там добавили, что после атаки БПЛА некоторое время сохранялась беспилотная опасность. О других попытках атак ВСУ впоследствии не сообщалось.

Краснодарский край подвергся массированной атаке дронов в ночь на субботу, 11 января. Под удар попали в том числе Анапа и Новороссийск, где после одного из взрывов начался пожар.