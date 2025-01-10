Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

Здание промышленного предприятия в Энгельсе Саратовской области горит третий день после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram.

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По словам чиновника, благодаря изменению ветра дым от пожара уже перестал уходить в сторону жилых домов. Однако он добавил, что пожар на предприятии закончится лишь через несколько дней.

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«Обсудили с экстренными службами текущую ситуацию. Процесс выгорания топлива продолжается. По оценке специалистов, ориентировочно он займет еще два дня», — сообщил глава региона.

Украина атаковала Саратовскую область с помощью 11 беспилотников в ночь на 8 января. В результате на одном из промышленных предприятий Энгельса начался пожар, в городе ввели режим ЧС. Двое пожарных, боровшихся с возгоранием, не выжили.