Момент удара ВСУ по ТЦ в Донецке попал на видео

Обстрел супермаркета на Шахтерской площади в Донецке попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Судя по записи, первый снаряд ударил по входу в торговый центр Moloko. Вскоре после этого раздались еще два взрыва. На снимках видно, что здание ТЦ получило повреждения — в нем выбиты стекла.

На Украине рассказали о продвижении российских войск

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на экстренные службы, пострадали как минимум трое мирных жителей. В управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины заявляли, что для обстрела могла использоваться американская РСЗО HIMARS — об этом говорят характерные фрагменты и осколки, найденные на месте обстрела.