В России назвали срок начала боев еще в одной области Украины

Российский политолог Сергей Марков назвал срок начала боев в еще одной области Украины. Своим мнением он поделился в Telegram-канале «Логика Маркова».

По подсчетам Маркова, российские военные примерно через две-три недели на нескольких направлениях выйдут на территорию Днепропетровской области Украины.

Политолог отметил, что на сегодняшний момент армия России контролирует примерно 95 процентов Луганской народной республики (ЛНР), 70 процентов Донецкой народной республики (ДНР), 75 процентов Запорожской и Херсонской области, 10 процентов Харьковской области и 1 процент Николаевской области.

«Вот скоро будет и 1 процент Днепропетровской», — заключил Марков.

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Ранее сообщалось, что российские военные близки к цели полностью взять под контроль ДНР и ЛНР. Как писал ТАСС со ссылкой на Der Spiegel, армия России обходит с юга Красноармейск и направляется к административной границе Днепропетровской области.