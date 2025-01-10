ВСУ ударили РСЗО HIMARS по супермаркету в Донецке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар, предположительно, с применением реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по супермаркету в Киевском районе Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

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По предварительным данным, в результате атаки на магазин ранения получили два человека, повреждены не менее 10 машин.

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Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 10 января над российскими регионами сбили 40 беспилотников ВСУ. Так, 16 БПЛА уничтожили в Ростовской области, по четыре — в Воронежской и Курской областях, три — в Брянской области, два — в Краснодарском крае, один — в Белгородской области и 10 беспилотников — над акваторией Азовского моря.