Активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и переброска украинских резервов в российское приграничье связаны заседанием в формате «Рамштайн» в Германии. События связал «Московский Комсомолец» («МК»).

В беседе с изданием полковник в запасе Тимур Сыртланов отметил, что ВСУ будут пытаться наступать в Курской области в течение ближайших дней, вплоть до 20 января. Опрошенные эксперты отмечают, что решение президента Украины Владимира Зеленского об активизации боевых действий в российском приграничье связали с внешней политикой Киева.

Отмечается, что попытка наступления 5 января была отвлекающим маневром.

«Вэсэушники попытались провести разведку боем силами до двух ротных тактических групп. Они хотели с кондачка прорвать позиции вооруженных сил России, которые, кстати, готовились к отражению нападения, так как имелась информация о возможной попытке контрудара ВСУ в один из приграничных районов Курской области», — рассказал Сыртланов.

По его словам, до запланированной на 20 января инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, ВСУ будут пытаться дестабилизировать обстановку в приграничных областях России. Военный эксперт отметил, что после вступления в должность нового главы Белого дома, отношение Вашингтона к поддержке Украины может измениться.

Зеленский обсудит со Стармером отправку войск на Украину

Ранее сообщалось, что Зеленский в ходе встречи контактной группы по поддержке Киева на немецкой военной базе Рамштайн заявил, что вторжение в Курскую область стало «одной из самых больших побед» украинской армии с начала специальной военной операции России.