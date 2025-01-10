Российский командир спас раненого FPV-дроном бойца во время атаки ВСУ

Минометно-гаубичная батарея отряда «Барс-32» под руководством командира Сергея Александрова отразила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Офицер лично спас раненого бойца, пострадавшего во время атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Противнику удалось вскрыть позицию минометного расчета. Сергей принял решение продолжать вести огонь по наступающему противнику. В результате атаки вражеского FPV-дрона его боевой товарищ получил ранение. Он оказал бойцу первую помощь, чем спас ему жизнь», — указали в оборонном ведомстве.