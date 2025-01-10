Нидерланды закупили для Украины снаряды калибра 155 мм

Нидерланды предоставили Украине военную помощь, включающую артиллерийские снаряды калибра 155 мм, стоимостью более 1 млрд евро, что увеличило общую сумму помощи Киеву до почти 6 млрд евро.

В заявлении правительства Нидерландов, опубликованном на официальном сайте, сообщается о закупке артиллерийских снарядов для Украины на сумму более 1 млрд евро. Кроме того, в последнем квартале было осуществлено предоставление помощи Украине на 2 млрд евро, передает РИА «Новости».

В эту сумму вошли истребители F-16, а также контракты и финансирование беспилотников. Благодаря этим поставкам и финансированию, общий объем военной помощи, оказанной Нидерландами Украине, достиг почти 6 млрд евро.

Правительство Нидерландов подчеркивает, что эти меры направлены на поддержку Украины в ее усилиях по защите своей территории и укреплению обороноспособности.

Ранее министр обороны королевства Рубен Брекелманс сообщил, что объем военной помощи Нидерландов Украине достиг примерно 3,76 млрд евро, увеличившись почти на 700 млн евро с июня.

В октябре Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле этого года.