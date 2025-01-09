Министр обороны Украины обратился с просьбой к Италии и Норвегии

Министр обороны Украины Рустем Умеров попросил у своих коллег из Италии и Норвегии прислать Киеву несколько установок ПВО, а также ракеты для них. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Умерова, эта тема была ключевой во время встречи. Кроме того, во время переговоров также была поднята тема перспектив по совместному производству систем ПВО.

«Отдельное внимание уделили вопросу усиление систем ПВО — это критическое направление, и мы рассчитываем на поддержку со стороны Норвегии. Кроме того, Норвегия продолжит инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и совместные проекты, в частности в производство боеприпасов», — рассказал он.

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