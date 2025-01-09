Британия раскрыла планы по поставке Украине беспилотников

Великобритания и европейские союзники направят Украине 30 тысяч новых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Украине будет направлено 30 тысяч новых дронов после размещения контрактов на 45 миллионов фунтов стерлингов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией», — отмечается в заявлении.

Финансировать закупку беспилотников будут Британия, Латвия, Дания, Швеция и Нидерланды.

В тексте отмечается, что речь идет о современных БПЛА с видом от первого лица, которые позволят украинским военным атаковать российские позиции и бронемашины.

9 января на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» украинский президент Владимир Зеленский призвал союзников инвестировать в производство дронов на территории страны. Политик отметил, что беспилотники позволяют сдерживать наступление российской армии в зоне специальной военной операции и минимизировать потери ВСУ.