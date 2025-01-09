Канада выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму в 440 миллионов канадских долларов (305,7 миллиона долларов США).Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление правительства страны.

Отмечается, что объявление о новом пакете помощи Украине было сделано на 25-м заседании контактной группы по обороне страны министром нацобороны Биллом Блэром.

Известно, что почти 139 миллионов долларов из выделенной суммы пойдут на инициативу Чехии по закупке и поставке Киеву крупнокалиберных боеприпасов. Еще около 35 миллионов долларов Канада направит на закупку боеприпасов различных калибров у собственной военно-промышленной отрасли. Остальные средства пойдут на производство военных беспилотников на территории Украины и средства для зимнего снаряжения и производства камер высокого разрешения.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов США.