Российские штурмовики при поддержке дронов уничтожили и взяли под контроль позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, штурмовики 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» успешно нейтрализовали противника благодаря поддержке ударных и разведывательных беспилотников.

Бой в ближнем стрелковом контакте произошел в зоне проведения специальной военной операции. Основной задачей была нейтрализация украинских позиций в лесистой местности, что было успешно выполнено благодаря слаженной работе штурмовиков и расчетов беспилотников, сообщили в ведомстве.

Информация о вскрытых огневых позициях и характере действий войск противника своевременно передавалась командирам штурмовых групп. Это позволяло оперативно реагировать на изменения на поле боя и корректировать действия в реальном времени.

В сообшении Минобороны отмечается, что работа российских дронов препятствовала украинским военным отвечать на удары и свободно перемещаться между своими позициями, что в значительной степени обеспечило успех операции.

Ранее российские войска укрепили позиции в Тернах, захватив порядка 40% территории в ходе боевых действий и продвинулись в сторону Ямполовки.

До этого ВС России прорвали линию обороны ВСУ в Старице Харьковской области, расширив зону контроля и продвигаясь вдоль реки Северский Донец.