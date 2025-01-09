Остин назвал США надежным партнером для НАТО

Соединенные Штаты останутся надежным партнером для стран НАТО и после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты Америки всегда были надежным партнером. Мы всегда будем надежным партнером в будущем», — подчеркнул он.

По словам Остина, США отличает приверженность своим союзникам и партнером. При этом приход к власти новой администрации пусть и может скорректировать внешнеполитическую стратегию Соединенных Штатов, но не отменит союзнические обязательство, добавил глава Пентагона.

Ранее Ллойд Остин рассказал о влиянии конфликта на Украине на развитие военно-промышленного комплекса США. По его данным, американскому руководству пришлось инвестировать почти 70 миллиардов долларов в производство нового вооружения.