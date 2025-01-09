В США рассказали о влиянии конфликта на Украине на американский ВПК

Соединенным Штатам пришлось вложить 70 миллиардов долларов в развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.

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Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин, передает РИА Новости.

«Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны», — рассказал он на пресс-конференции.

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По словам главы Пентагона, новые инвестиции предназначались на производство вооружений не только для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оружие также поступало и на американские склады, указал Ллойд Остин.