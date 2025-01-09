Шольц ответил на призыв Трампа увеличить расходы на оборону стран НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против увеличения расходов на оборону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Focus online.

Отмечается, что таким образом Шольц прокомментировал призыв избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран НАТО до 5% от ВВП. По словам Шольца, для Германии это число означает около 200 миллиардов евро в год, при этом весь федеральный бюджет страны составляет около 490 миллиардов евро.

«Это большие деньги. И на самом деле это означает, что придется прибегать к мерам экономии в объеме 150 миллиардов или к долгам в размере 150 миллиардов в год, или к комбинации и того, и другого. И поэтому я считаю, что будет лучше сконцентрироваться на том пути, о котором страны НАТО давно договорились», — заявил он.

Шольц также добавил, что на сегодняшний день у НАТО уже есть процедура, которая используется для наращивания оборонных возможностей альянса. При этом политик признал, что Берлин действительно должен «делать больше» для обеспечения безопасности.

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Ранее вице-канцлер и кандидат на пост канцлера Германии Роберт Хабек назвал это требование Трампа «нереалистичным».