Раскрыт объем военной помощи Украине при Байдене

Общий объем военной помощи Украине со стороны США во время президентства Джо Байдена превысил 66,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

Отмечается, что с начала Россией СВО на Украине 24 февраля 2022 года администрация Байдена выделила Украине около 65,9 миллиарда долларов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил о выделении Украине пакета помощи в размере 500 миллионов долларов. Он включает в себя ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы. При этом в России неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.